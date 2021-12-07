ماكرون يأمل في تخفيف التوتر في العلاقات بين موسكو والغرب
Reuters
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تخفف قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن من حدة التوتر بين موسكو والناتو.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "تتمثل استراتيجيتنا في العمل على الحد من التوتر بين الجانبين".
وأضاف: "الفكرة هي محاولة إعادة روسيا إلى صيغ التنسيق معنا"، مشيرا إلى وجود "صيغة نورماندي" لحل الأزمة في شرق أوكرانيا.
وأوضح ماكرون أن "هناك حاجة أيضا إلى صيغة لتحييد التناقضات ونزع فتيل التوتر في العلاقات بين روسيا و"الناتو".
المصدر: "تاس"
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