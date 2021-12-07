النمسا: قمة بوتين بايدن جاءت بوقتها في ظل الوضع المقلق المحيط بأوكرانيا

اعتبرت وزارة الخارجية النمساوية قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن أنها تحظى بالأهمية، و"عقدت في الوقت المناسب".

وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن "وقف التصعيد مطلوب بشكل عاجل على الحدود الروسية الأوكرانية".

وأضافت: "هناك حاجة ماسة لوقف التصعيد على الحدود، فالوضع الحالي خطير ومثير للقلق، ولذا فإن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة على أعلى مستوى يحطى بأهميته، وجاء في الوقت المناسب".

وتابعت: "من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولاسيما النمسا، سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية غير القابلة للمساومة".

وأجرى رئيسا روسيا والولايات المتحدة محادثات ثنائية يوم الثلاثاء عبر خاصية الفيديو استمرت لأكثر من ساعتين ناقشا خلالها عدة ملفات مهمة، تصدرتها الأزمة الأوكرانية، وقضايا الحوار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن.

المصدر: "تاس"