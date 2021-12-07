ألمانيا.. 8 سنوات سجنا لكهربائي أخصى 8 رجال

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بإدانة كهربائي بتهمة الاعتداء الجسيم والخطير أخصى العديد من الرجال بناء على طلبهم، وتسبب بمقتل أحدهم.

وقضت محكمة في ميونيخ بسجن الكهربائي الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، ثمانية أعوام ونصف.

وكانت النيابة اتهمت الرجل في البداية بالقتل عن طريق الإهمال، لكنها أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق.

وأفادت الوكالة بأن الكهربائي اعترف أثناء المحاكمة بعرض خدمة "الإخصاء" على مواقع الإنترنت السادية والماسوشية، وقال إن العديد من الرجال دفعوا له نقودا لتعذيبهم وإزالة خصاهم.

وأثناء المحاكمة، صرح المتهم بأنه أجرى العمليات على طاولة مطبخه، وأخبر ضحاياه بأنه محترف طبي مدرب.

وأشار إلى أنه قام بخصي أو بتر الأعضاء التناسلية لثمانية رجال بين يوليو 2018 ومارس 2020، لكنه نفى مسؤوليته عن وفاة رجل توفي بعد أيام من إجرائه عملية جراحية له، حيث عثرت الشرطة على جثة القتيل في صندوق بعد ثلاثة أسابيع.

وكان المدعون قد طالبوا بالسجن 11 عاما بسبب إصابات جسدية خطيرة أحدثها الكهربائي لمراجعيه، فيما طلب محاموه بالحكم عليه بما لا يزيد عن سبع سنوات.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية