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السويد تفرض قيودا صحية إضافية على 3 مراحل

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السويد تفرض قيودا صحية إضافية على 3 مراحل
Reuters Henrik Montgomery via REUTERS
وزيرة الصحة السويدية لينا هالنغرين
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أعلنت وزيرة الصحة السويدية لينا هالنغرين عن فرض قيود صحية إضافية اعتبارا من الـ8 من ديسمبر على خلفية تردي الوضع الوبائي وزيادة الضغط على المستشفيات في البلاد. 

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وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أوضحت الوزيرة أن فرض القيود سيتم على ثلاث مراحل، سيفرض في المرحلة الأولى منها ارتداء الكمامات الإلزامي في وسائل النقل العام وتحويل جزء من السكان للعمل عن بعد.

ثم سيتم تحويل جزء من طلاب الجامعات إلى الدراسة عن بعد وحظر إجراء مباريات كرة القدم.

أما المرحلة الثالثة سوف تشمل تحديد ساعات عمل المطاعم مع توصية السكان بتجنب الأماكن العامة المكتظة.

من جهته قال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبيرغ إن وزارته ستقدم مساعدة مالية للمواطنين وخاصة المصابين بمرض "كوفيد-19".

وحسب وكالة الصحة العامة السويدية فقد تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 7412 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث ناهزت نسبة المطعمين بالكامل من فيروس كورونا 80% من السكان.

 

المصدر: "نوفوستي"

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