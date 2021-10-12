السويد.. تطعيم أكثر من 100 شخص بلقاح انتهت صلاحيته

اعترفت السلطات المحلية في مقاطعة سورملاند السويدية بأنه تم تطعيم أكثر من 100 شخص في مدينة نيوشوبينغ بجرعات من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا انتهت صلاحيتها.

وجاء في بيان للمسؤول عن برنامج التطعيم في المنطقة ماغنوس يوهانسون: "أخفقنا في الرقابة الإقليمية، وللأسف استخدمنا اللقاح من الشحنة التي انتهت صلاحيتها قبل 11 يوما".

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وأشار المسؤول إلى أن السلطات السويدية اتصلت بممثلي "فايزر" لمعرفة تداعيات استخدام اللقاح المنتهية صلاحيته على صحة الناس.

وأكد أنه سيتم إبلاغ الناس الذين تلقوا اللقاح من تلك الشحنة بما حدث، وقد تعرض عليهم إعادة التطعيم.

يذكر أن أكثر من 84% من السكان في السويد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأكثر من 79% الجرعتين، حسب معطيات وزارة الصحة السويدية حتى 12 أكتوبر.

المصدر: "نوفوستي"