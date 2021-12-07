لافروف: بوتين في حديثه مع بايدن سيضع النقاط على الحروف في الملف الأوكراني

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعرض على نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال المحادثة الهاتفية بينهما اليوم، موقف روسيا بخصوص أوكرانيا.

وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين اليوم: "خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، سيحدد الجانب الروسي مرة أخرى بوضوح مسالكه تجاه التسوية الأوكرانية، والتي تتلخص في ضرورة إجبار سلطات كييف على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وتابع لافروف القول: "أود أن أؤكد مرة أخرى، أنه سيكون لدينا اليوم حدث مهم في علاقاتنا - اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وبايدن.

إقرأ المزيد

وبالطبع، سنقوم بوضوح شديد بعرض مسالكنا للتسوية الأوكرانية، وضرورة إجبار نظام كييف على الوفاء بالتزاماته المكتوبة بدقة وبشكل واضح في إطار اتفاقيات مينسك".

المصدر: نوفوستي