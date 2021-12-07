محكمة استئناف هولندية: لا يمكن تحميل غانتس مسؤولية مقتل فلسطينيين في 2014

خلصت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يمكن تحميل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، المسؤولية عن وفاة 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية بغزة عام 2014.

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وتجري محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، محاكمة في قضية تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بارتكاب جرائم حرب.

وهذه الدعوى المدنية أقامها الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة يتهم غانتس فيها بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في تلك الغارة ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وكان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة 6 من أقاربه.

المصدر: رويترز