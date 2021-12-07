وزير بريطاني: الأولوية كانت للناس لا للحيوانات في عمليات الإجلاء من أفغانستان

نفى وزير العدل البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، التقارير التي أفادت بأن الحكومة أعطت الأولوية لإجلاء الحيوانات من ملجأ بأفغانستان خلال جسر جوي في أغسطس الماضي.

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وقال راب، الذي كان وزيرا للخارجية في ذلك الحين، لشبكة "سكاي نيوز": "هذا ليس دقيقا، بالطبع لم نضع رفاهية الحيوانات على حساب مصلحة الأفراد".

وكانت الحكومة البريطانية سمحت في نهاية أغسطس الماضي بتنظيم رحلة لإجلاء 200 كلب وقطة من كابل، كان مؤسس جمعية خيرية وهو ضابط سابق في البحرية البريطانية يدعى بن فارثينغ، يحاول إجلاءها من أفغانستان.

المصدر: رويترز + نوفوستي