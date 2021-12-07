 
مباشر

وزير بريطاني: الأولوية كانت للناس لا للحيوانات في عمليات الإجلاء من أفغانستان

أخبار العالم

وزير بريطاني: الأولوية كانت للناس لا للحيوانات في عمليات الإجلاء من أفغانستان
Reuters
قاعدة "Brize Norton" العسكرية، بريطانيا، 29 أغسطس 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwj2

نفى وزير العدل البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، التقارير التي أفادت بأن الحكومة أعطت الأولوية لإجلاء الحيوانات من ملجأ بأفغانستان خلال جسر جوي في أغسطس الماضي.

إقرأ المزيد
الحكومة البريطانية توافق على إجلاء الكلاب والقطط من كابل
الحكومة البريطانية توافق على إجلاء الكلاب والقطط من كابل

وقال راب، الذي كان وزيرا للخارجية في ذلك الحين، لشبكة "سكاي نيوز": "هذا ليس دقيقا، بالطبع لم نضع رفاهية الحيوانات على حساب مصلحة الأفراد".

وكانت الحكومة البريطانية سمحت في نهاية أغسطس الماضي بتنظيم رحلة لإجلاء 200 كلب وقطة من كابل، كان مؤسس جمعية خيرية وهو ضابط سابق في البحرية البريطانية يدعى بن فارثينغ، يحاول إجلاءها من أفغانستان.

المصدر: رويترز + نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا