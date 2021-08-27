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الحكومة البريطانية توافق على إجلاء الكلاب والقطط من كابل

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الحكومة البريطانية توافق على إجلاء الكلاب والقطط من كابل
طائرات الإجلاء البريطانية في مطار كابل - أرشيف
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سمحت الحكومة البريطانية بتنظيم رحلة لإجلاء 200 كلب وقطة من كابل، كان مؤسس جمعية خيرية وهو ضابط سابق في البحرية البريطانية يدعى بن فارثينغ، يحاول إجلاءها من أفغانستان.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إلى أن "الجيش البريطاني رفض سابقا إجلاء 140 كلبا و60 قطة".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه "لا يمكن استيعاب الحيوانات في رحلات الإجلاء لأسباب تتعلق بالسلامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيوانات يمكن أن تغادر أفغانستان بعد الانتهاء من عملية الإجلاء، وعندما يفتح مطار كابل للرحلات التجارية".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع، تلقى فارثينغ وحيواناته الأليفة مساعدة من القوات المسلحة البريطانية وينتظرون إجلاءهم من مطار كابل.

وقالت الوزارة على "تويتر": "بناء على توجيه من وزير الدفاع، منحت حكومة المملكة المتحدة الإذن برحلة مستأجرة".


المصدر: "نوفوستي"

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