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مدير CIA : لا أعلم النوايا لكن أعتقد أن روسيا قد تكون مستعدة للمخاطرة في أوكرانيا

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مدير CIA : لا أعلم النوايا لكن أعتقد أن روسيا قد تكون مستعدة للمخاطرة في أوكرانيا
Sputnik
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قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، إن واشنطن لا تعلم نوايا موسكو تجاه أوكرانيا، لكن لا ينبغي الاستهانة برغبة روسيا في المخاطرة.

وأضاف بيرنز، متحدثا أمس الاثنين خلال فعالية لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا نعرف ما إذا كان [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين قد اتخذ قرار استخدام القوة، لكننا نعلم أن قوات الجيش والقوات الأمنية الروسية، تتواجد في مواقع يمكنها من خلالها القيام بأعمال حاسمة".

وتابع مدير وكالة المخابرات المركزية: "لن أقلل من رغبة بوتين في المخاطرة في أوكرانيا".

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وأشار بيرنز إلى أنه يتعين على واشنطن أن تظهر خلال المحادثات بين قادة البلدين اليوم الثلاثاء، استعدادها "لكبح روسيا" ولكن مع الاحتفاظ بإمكانية تحقيق انفراج الموقف بالوسائل الدبلوماسية.

ويذكر أن بيرنز ألقى كلمته في اجتماع مغلق للمديرين التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لكن بعض تصريحاته ظهرت في عدد من وكالات الأنباء الأجنبية.

المصدر: تاس

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