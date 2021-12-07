كيم جونغ أون يحث على رعاية الناس عبر الولاء المطلق للحزب

قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، ترأس اجتماعا للمعلمين العسكريين ودعاهم إلى رعاية الناس من خلال الإخلاص المطلق لحزب العمال الحاكم.

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وأفادت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية بأن اللجنة المركزية للحزب واللجنة العسكرية المركزية عقدت الاجتماع في بيونغ يانغ في 4 و5 ديسمبر الجاري لإجراء تغيير رائد في مشاريع التعليم بما يتماشى مع الأوقات المتغيرة.

وذكرت أن كيم شدد على الحاجة إلى إعداد جميع العاملين في مجال التعليم العسكري ليكونوا جنودا حقيقيين مخلصين للغاية لفكرة الحزب وقيادته وتنظيم وتوفير التعليم العسكري بشكل صارم. كما دعا كيم إلى تضافر الجهود لإطلاق مرحلة جديدة وزيادة وتيرة التقدم في الثورة التعليمية العسكرية لضمان انتصار قواتنا الثورية التي لا تقهر.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي ينظر فيه إلى كيم على أنه يسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتشديد الانضباط بين العسكريين وسط الصعوبات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات الاقتصادية المعرقلة.

وكان هذا الاجتماع الثامن من نوعه في كوريا الشمالية والاجتماع الثاني منذ تولي كيم السلطة في أواخر عام 2011. وعقد الاجتماع الأخير في نوفمبر عام 2015.

المصدر: يونهاب