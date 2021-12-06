إيران.. نفي خبر هبوط طائرة اضطراريا بعد اندلاع النار في محركها

نفى مسؤول في مطار شيراز جنوب شرقي إيران مساء اليوم الاثنين خبر هبوط طائرة إيرانية في المطار اضطراريا بعد اندلاع النار في أحد محركيها.

وقال المسؤول ببرج المراقبة في مطار "شهيد دستغيب" في شيراز لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB): "لم يتم الإعلان عن هبوط اضطراري في مطار شيراز".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن طائرة تابعة لشركة "آسمان" هبطت اضطراريا في مطار شيراز بعد دقائق من إقلاعها منه باتجاه مسقط، بسبب اندلاع النار في محركها.

وأوضح المسؤول أن الطائرة غادرت المطار باتجاه مسقط في الساعة الثامنة صباح اليوم دون الإعلان عن أي حالة طارئة.

المصدر: وكالة IRIB الإيرانية