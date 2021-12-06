رئيس وزراء إسبانيا يحذر من كورونا بعد إصابة جماعية لموظفي أحد المستشفيات

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مواطنيه من كوفيد-19 خلال موسم العطلات، حيث يشتبه في أن تكون احتفالات موظفي أحد المستشفيات بأعياد الميلاد السبب في إصابة العشرات منهم.

وقال، إن "المواطنين الإسبان لا يمكنهم التخلي عن حذرهم، لأن فيروس كورونا ما زال يتفشى، رغم تناقص أعداد الحالات وقلة الصعوبات التي تواجه الخدمات الصحية في هذا الوقت من العام مقارنة بالعام المنصرم".

من جهته، أعلن المستشفى الإقليمي في ملقة المطلة على الساحل الجنوبي لإسبانيا، من أن "170 من عناصر طاقمه حضروا عشاء أعياد الميلاد في أحد المطاعم الأسبوع الماضي، وأنه ثبتت إصابة 68 موظفا بينهم أطباء وممرضين من وحدات العناية المركزة".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الخاصة "يوروبا برس"، أن "طاقم المستشفى خضع لاختبارات الأجسام المضادة قبل حضور العشاء، وكانت النتائج سلبية، وهو ما جعل السلطات تشك في أن تجمع العشاء كان السبب وراء التفشي".

وأضافت، أن "العناصر التي أصيبت بالعدوى كانت كلها تلقت اللقاح ولم تظهر عليها أي أعراض".

ينتاب السلطات الإسبانية القلق إزاء متحور "أوميكرون" الجديد، حيث سجلت 10 حالات إصابة على مستوى البلاد، رغم أن مدى التهديد الذي يفرضه المتحور لم يتضح بعد.

المصدر: "أ ب"