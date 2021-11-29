تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في إسبانيا

أعلن مستشفى "غرغوريو مارانيون" في مدريد عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إسبانيا.

وأفادت صحيفة "إل بايس" الإسبانية نقلا عن السلطات الصحية، بأن المصاب رجل عمره 51 سنة، عاد من جمهورية جنوب إفريقيا يوم 28 نوفمبر.

وأشارت إلى أن لديه أعراضا خفيفة للمرض، وهو بحالة جيدة. وتم وضعه تحت الحجر الصحي.

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وقررت وزارة الصحة الإسبانية تشديد الإجراءات لفحص القادمين في المطارات منذ السبت الماضي، وتطالب جميع القادمين من "مناطق الخطر" بأن يقدموا اختبارا سلبية لفيروس كورونا، وخاصة القادمين من جنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى مثل بوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وغيرها.

وسيدخل القادمون من تلك الدول الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحور "أوميكرون" الجديد قد تم اكتشافه في عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية، بما فيها البرتغال المجاورة.

المصدر: "إل بايس"