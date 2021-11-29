فاوتشي يدعو الولايات المتحدة للاستعداد لوصول متحور "أوميكرون"

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية إنه بينما لم يتم تسجيل إي إصابة بمتحور "أوميكرون" في الولايات، فإنه سيصل "لا محالة" ويجب الاستعداد له.

وقال فاوتشي في حديث لشبكة abc news: "نعلم أنه عندما يكون هناك فيروس، وانتشر بالفعل إلى عدة بلدان، فمن المؤكد أنه سيكون هنا... السؤال هل سنكون مستعدين له".

وعما إذا كان "أوميكرون" له قابلية على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات الأخرى، قال فاوتشي: "يبدو أنه كذلك.. فهو يحتوي على مجموعة من الطفرات، بما في ذلك عدد كبير بشكل مقلق من الطفرات في بروتين سبايك"، مشيرا إلى أن "حظر السفر لا يمنع الفيروس من دخول البلاد، ولكن من المؤكد أنه يساعد على تأخير وصوله، وبذلك سكون لدينا وقت للاستعداد وهذا هو الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه".

وحذر فاوتشي من أن السفر أثناء الوباء "محفوف بالمخاطر دائما، ولكن إذا كان على الأمريكيين السفر، فأوصي بتطعيمهم وارتداء الكمامة على الرحلات الجوية وفي المطارات التي تعتبر أحد أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة".

المصدر: abc news