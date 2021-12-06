إيطاليا تسجل 9503 إصابات و92 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 92 وفاة بكورونا اليوم ارتفاعا من 43 أمس، في حين انخفضت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 9503 من 15021 أمس الأحد.

وسجلت إيطاليا 134287 وفاة بالفيروس منذ فبراير العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

وسجلت البلاد 5.12 مليون إصابة بكورونا.

المصدر: "رويترز"