إيطاليا تسجل 9503 إصابات و92 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwcs
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 92 وفاة بكورونا اليوم ارتفاعا من 43 أمس، في حين انخفضت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 9503 من 15021 أمس الأحد.
وسجلت إيطاليا 134287 وفاة بالفيروس منذ فبراير العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
وسجلت البلاد 5.12 مليون إصابة بكورونا.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.