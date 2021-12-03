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إيطاليا تسجل 74 وفاة و17030 إصابة جديدة بكورونا

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إيطاليا تسجل 74 وفاة و17030 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية تعبيرية
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 72 الخميس، في حين سجلت الإصابات 17030 حالة مقابل 16806.

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وسجلت إيطاليا 134077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي، في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما سجلت 5.08 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز

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