إيطاليا تسجل 74 وفاة و17030 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 72 الخميس، في حين سجلت الإصابات 17030 حالة مقابل 16806.

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وسجلت إيطاليا 134077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي، في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما سجلت 5.08 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز