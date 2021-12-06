وزير الخارجية التركي يلتقي معارضا سوريا في الدوحة (صورة)

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض فريد حجاب، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر" إنه ناقش مع حجاب آخر التطورات في سوريا خلال اجتماعهما في الدوحة.

ونشر صورة من اللقاء عبر حسابه الرسمي.

#Doha’da Suriye eski Başbakanı Hicab’la #Suriye’deki son gelişmeleri ele aldık.



Exchanged views on the recent developments in #Syria w/former PM Hicab in #Doha. pic.twitter.com/E105eIs9ug — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 6, 2021

ووصل الوزير التركي مع الرئيس رجب طيب أردوغان صباح الاثنين إلى الدوحة، لعقد قمة تتناول مختلف القضايا الإقليمية، على أن تستمر ليومين.

وذكر أردوغان أن زيارته إلى قطر ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، كما أنه سيزور القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في قطر وسيلتقي العسكريين الأتراك هناك.

وأكد أردوغان استمرار التعاون بين أنقرة والدوحة في الشأن الأفغاني، وفي تشغيل مطار كابل، وذكر أن مسؤولين في "طالبان" تعهدوا خلال زيارتهم تركيا بإجراءات تتعلق بضمان مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية وتعليم الأطفال.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تؤيد استمرار "روابطها وتضامنها" مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية. وذلك في مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى الدوحة.

المصدر: RT + "تويتر"