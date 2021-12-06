البابا يعلن استعداده لمقابلة البطريرك الروسي في موسكو

قال البابا فرنسيس، إنه تجري مناقشة عقد لقاء جديد بينه وبين بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وسيعقد هذا اللقاء في المستقبل المنظور.

وأضاف راعي الكنيسة الكاثوليكية، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة لدى عودته من الرحلة الرسولية لليونان وقبرص: "سيعقد اللقاء مع البطريرك كيريل، في الأفق المنظور. أعتقد أن رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المطران هيلاريون، سيزورنا الأسبوع المقبل، للاتفاق على الاجتماع المحتمل. يقال إن البطريرك سيسافر قريبا، لا أعرف بالضبط أين، على ما يبدو إلى فنلندا، لكنني لست متأكدا من ذلك. أنا مستعد دائما للذهاب إلى موسكو. لست بحاجة إلى بروتوكولات للتحدث مع أخيك".

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ويشار إلى أنه تم عقد اللقاء السابق بين البابا والبطريرك الروسي، وهو الأول في التاريخ بعد الانشقاق الكبير عام 1054 - عندما انقسمت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية تماما، في هافانا في 12 فبراير 2016. وفي ختامه، تم التوقيع على إعلان مشترك يتكون من 30 بندا.

المصدر: تاس