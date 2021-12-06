روسيا مستعدة لتزويد الهند بلقاحات "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك إم" في إطار شراكة استراتيجية

قال كيريل ديميترييف مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، إن مؤسسته تسعى إلى توسيع الشراكة بين روسيا والهند من خلال توفير لقاح"سبوتنيك لايت"، و"سبوتنيك إم" المخصص للقاصرين.

وأشار المدير العام، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا يستخدم بنجاح في الهند بعد أن تم تسجيله بشكل سريع في أبريل 2021، وحينذاك أصبح أول لقاح أجنبي لفيروس كورونا يستخدم في الهند.

في الوقت الراهن يجري العمل مع السلطات التنظيمية في الهند لتسجيل عقار "سبوتنيك لايت" أحادي المكون ليستخدم كلقاح قائم بذاته، وكلقاح معزز شامل، ويتوقع أن ينال الموافقة قريبا.

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تقوم شركة Dr. Reddy’s Laboratories، بتجارب سريرية إضافية على"سبوتنيك V" في الهند.

وأضاف ديميترييف: "منذ بداية الوباء، وحدت روسيا والهند الجهود، بما في ذلك عن طؤيق إنتاج لقاح سبوتنيك V و سبوتنيك لايت، كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية".

المصدر: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية