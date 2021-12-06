دراسة بالأرجنتين تثبت فعالية "سبوتنيك لايت" كمعزز للقاحات الأجنبية

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن السلطات المختصة في الأرجنتين، سمحت باستخدام "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المكون من مركب واحد، كلقاح مستقل.

وسمحت السلطات الطبية في الأرجنتين كذلك، باعتماد "سبوتنيك لايت"، كحقنة معززة خلال تكرار التطعيم.

تؤكد المعطيات المنشورة في عدد من البلدان، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي يضمن السلامة والأمان ويتمتع بفعالية عالية. على سبيل المثال، أظهرت بيانات وزارة الصحة في مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) فعالية لقاح "سبوتنيك لايت"، عند مستوى 78.6-83.7٪ خلال تطعيم كبار السن.

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وأظهرت دراسة في الأرجنتين لتقييم الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت"، مع لقاحات AstraZeneca و Sinopharm و Moderna و Cansino أن هذا اللقاح الروسي يعتبر معززا فعلا شاملا للقاحات الأجنبية.

وتبين أن "خليط اللقاح" مع استخدام "سبوتنيك لايت" يعطي عيارا أعلى من الأجسام المضادة في اليوم الرابع عشر بعد إدخال الجرعة الثانية، مقارنة بأنظمة التطعيم المتجانسة مع كل من هذه اللقاحات.

المصدر: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي