الأرجنتين تسجل أول حالة للإصابة بمتحور "أوميكرون"

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، أمس الأحد، بتسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "في 5 ديسمبر الجاري أكد معمل التحكم الوطني تسجيل أول حالة للإصابة بمتحور "أوميكرون" في الأرجنتين لدى مسافر قادم من جنوب إفريقيا".

وأضافت الوزارة أن المواطن الأرجنتيني كان عائدا من جنوب إفريقيا عبر الولايات المتحدة ودخل أراضي البلاد في 30 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن اختباري كورونا أجريا عليه قبل إقلاعه وبعد وصوله إلى البلاد أظهرت نتائج سلبية. وفي 2 ديسمبر الجاري أجرى المسافر وهو في الحجر الصحي، اختبارا جديدا أظهر نتيجة إيجابية. وتدل نتائج الوزارة على أنه لا يوجد لدى هذا المسافر الملقح ضد فيروس كورونا بالكامل أي أعراض للمرض.

وكانت السلطات الأرجنتينية أدخلت في 29 نوفمبر الماضي إلزامية الخضوع للحجر الصحفي لكل المسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا قبل 14 يوما من دخولهم الأراضي الأرجنتينية.

المصدر: تاس