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"أوميكرون".. ريو دي جانيرو تلغي احتفالات العام الجديد

أخبار العالم

Reuters
المستشفيات في البرازيل - أرشيف
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ألغى إدواردو بايس رئيس بلدية ريو دي جانيرو احتفالات عيد رأس السنة لهذا العام، بعد أن سجلت البرازيل أولى الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وكتب على "تويتر": "سنعمل بتوصيات ولاية ريو دي جانيرو بإلغاء الاحتفالات على الرغم من رأي البلدية المخالف لذلك".

وأضاف: "نحن نحترم العلم.. هناك آراء متعارضة بين اللجنتين العلميتين في المدينة والولاية، لكننا سنعمل بأكثرها تقييدا".

وتابع: "تقول لجنة المدينة إن بإمكانها المضي قدما وتقول لجنة الولاية لا، بالتالي لا يمكن أن تتم.. فلنلغ الاحتفالات الرسمية عشية العام الجديد".

ولم يكن إلغاء الاحتفالات التي تجذب ملايين السكان إلى شاطئ "كوباكابانا" المشهور عالميا لمشاهدة الألعاب النارية مفاجأة.

وأودت الجائحة بحياة 615 ألف شخص في البرازيل في ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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