هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب تركيا
Reuters Yuriko Nakao
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر فجر الاثنين شرقي تركيا.
وأشار المركز إلى أن "بؤرة الهزة وقعت على بعد 44 كيلومترا شمال شرقي مدينة وان التركية وعلى عمق 2 كيلومتر عن سطح الأرض".
ولم يصدر أي تصريح رسمي عن السلطات التركية، كما لم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا نتيجة الهزة.
المصدر: RT
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