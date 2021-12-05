وصول وزير الدفاع الروسي إلى الهند

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو وصل إلى نيودلهي، حيث سيشارك في مباحثات وزراء خارجية ودفاع البلدين.

وأشارت في بيان لها إلى أن "شويغو سيشارك أيضا في اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون العسكري والتقني بين البلدين".

وأضافت: "ستجرى المشاورات بين وزراء خارجية ودفاع البلدين بصيغة (2+2) يوم غدا الاثنين".

وأشارت إلى أنه "من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الروسي نظيره الهندي راجناث سينغ" في لقاء ثنائي.

وأكد سفير روسيا لدى الهند نيقولاي كوداشيف أمس السبت أن "زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند ستتم على الرغم من الإنذارات المرتبطة بظهور متحور "أوميكرون".

وقال: "تم تأكيد الزيارة... الجانبان معنيان بأن تكون هذه الزيارة حافلة وناجحة.. ستستغرق يوم واحدا، لكنها ستكون مفعمة".

وأشار إلى أنه وقبل القمة، سيلتقي وزيرا الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما الهنديين سوبرامانيام جايشانكار، وراجناث سينغ، وسيعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري والتقني بين البلدين.

المصدر: "تاس"