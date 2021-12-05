الدنمارك تسجل ارتفاعا "مقلقا" بإصابات "أوميكرون" مع رصد 183 حالة
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية الدنماركية أن عدد الاصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ارتفع الأحد إلى 183 "في حصيلة مثيرة للقلق".
وفي آخر تعداد الجمعة اقتصر عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك على 18 إضافة إلى 42 حالة غير مؤكدة، حسب معطيات معهد "اس اس آي" العام، ما يعني أن العدد ازداد على الأقل بواقع ثلاثة أضعاف خلال 48 ساعة.
وقبل هذا الإعلان، أحصى المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها 182 إصابة "بأوميكرون" في مختلف انحاء الاتحاد الاوروبي، إضافة الى النروج وايسلندا.
المصدر: وكالات
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