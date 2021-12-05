 
مباشر

كوريا الشمالية تشير إلى "الجاني الحقيقي"

أخبار العالم

كوريا الشمالية تشير إلى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvzw

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة هي "الجاني الحقيقي في تحفيز سباق التسلح وتدمير الاستقرار والسلام الإقليميين".

إقرأ المزيد
قوات كورية شمالية تجري مسابقة بنيران المدفعية
قوات كورية شمالية تجري مسابقة بنيران المدفعية

وقالت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية في مقال بعنوان "الولايات المتحدة هي مدمرة السلام والاستقرار الإقليميين"، إن "الولايات المتحدة تحرض على سباق التسلح المتهور في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال اتباع سياسة خارجية أحادية الجانب وغير عادلة".

وذكرت في إشارة إلى "الحوار الأمني الرباعي (Quad) واتفاقية أوكوس (AUKUS) التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أنهم لا يترددون في تشكيل تحالف جماعي للاستيلاء على الهيمنة".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تدعي أن الصين تشكل تهديدا، لكن التهديد الحقيقي هو الولايات المتحدة".

المصدر: يونهاب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا