احتجاز سفينة شحن روسية في بولندا
Sputnik
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قال موقع portalmorski.pl البولندي المختص في شؤون النقل البحري، إن السلطات البولندية، احتجزت سفينة الشحن الروسية "روسلانا".
وذكر الموقع، أن السفينة كادت تجنح وترسو في منطقة ضحلة قبالة ساحل جزيرة سوبيشيفسكي قرب ميناء غدانسك، وهو ما تطلب تقديم المساعدة العاجلة لها بما في ذلك من جانب حرس الحدود الذين احتجزوا السفينة.
ولم يذكر الموقع، أسباب احتجاز السفينة الروسية، وفقط قال إن تفتيشها لا يزال مستمرا.
المصدر: نوفوستي
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