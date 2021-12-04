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مراسل RT: العثور على قنبلة معدة للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي

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مراسل RT: العثور على قنبلة معدة للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي
Reuters
الرئيس التركي
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أفاد مراسل RT في تركيا مساء السبت بأن الأمن عثر على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.

وقالت وسائل إعلام في تركيا إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.

وأشارت إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.

وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.

وقالت الشرطة في بيان "نظرا لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سيرت، استقل ضابط الشرطة الذي تم تكليفه بطلب موظفين إضافيين من المقاطعات المجاورة، سيارته الخاصة المتوقفة أمام عنوان إقامته في قضاء نصيبين، وكانت سيارته تتحرك".

وأضافت أنه وبعد أن لاحظ شيئا تحتها ابتعد بسيارته عن المنطقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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