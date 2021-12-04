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هولندا.. مظاهرات حاشدة احتجاجا على قيود كورونا (فيديو)

أخبار العالم

هولندا.. مظاهرات حاشدة احتجاجا على قيود كورونا (فيديو)
Reuters
هولندا.. الآلاف يتظاهرون في بلدة أوترخت احتجاجا على قيود كورونا
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احتشد آلاف المتظاهرين في بلدة أوترخت وسط هولندا يوم السبت للاحتجاج على القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، التي بدأ سريانها مطلع الأسبوع الماضي.

وسار المحتجون في شوارع البلدة رافعين لافتات تقول "الحرية الطبية الآن!" ولوحوا بالعلم الهولندي.

وانتشر رجال الشرطة بكثافة على امتداد طريق المسيرة.

والاحتجاج هو أول مظاهرة كبيرة في هولندا ضد الإجراءات التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر ليلا لكبح موجة غير مسبوقة من إصابات كوفيد-19 تخشى السلطات أن تتجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

وشهدت هولندا احتجاجات عنيفة قبل أسبوعين غداة إعلان الحكومة خططا لمنع معظم الذين لم يتلقوا التطعيم من دخول الأماكن العامة.

وتواجه تلك الخطط التي لم تطبق بعد، اعتراضا واسعا بالبرلمان صدر حتى عن أحزاب بالائتلاف الحاكم.

المصدر: رويترز

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