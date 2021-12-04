تقارب خطير.. طائرة ركاب من تل أبيب إلى موسكو كادت تصطدم في الأجواء بطائرة أمريكية

قال مصدر يعمل في مراقبة الحركة الجوية، إن طائرة ركاب مدنية متوجهة من تل أبيب إلى موسكو، اضطرت لتغيير مسارها فوق البحر الأسود لتجنب تقارب خطير مع طائرة استطلاع أمريكية.

وذكر المصدر، في حديث لمراسل وكالة "إنترفاكس"، أن طائرتي استطلاع أمريكيتين كانتا تحلقان فوق مياه البحر الأسود أمس، وفجأة قامت واحدة منهما بشكل عشوائي بعبور طرق الطيران المدني المحددة، واقتربت من طائرة ركاب إيرباص تنفذ رحلة "تل أبيب – موسكو".

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "أبلغ الطاقم عن اشتعال إشارة الإنذار بشأن اقتراب خطير من الطائرة. وفي لحظة ما وصلت المسافة العمودية بين الطائرتين إلى أقل من 20 مترا. وأعطى المراقبون الأوامر للطائرة المدنية بالنزول 500 متر وأن تسلك مسارا أكثر أمانا.

وشدد المصدر، على أن الطائرة المخالفة تجاهلت الاستفسارات من الأرض ولم ترد عليها.

يوم الجمعة، قال الجيش الروسي، إنه أرسل مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30"، إلى الجو لمرافقة طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

المصدر: إنترفاكس