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الدفاع الروسية: مقاتلات روسية ترافق طائرات استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 30" رافقت طائرات استطلاع أمريكية منعا من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق مياه البحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة: "إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية.. وبهدف تحديد الأهداف الجوية منعا لانتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي 30".

وتابع البيان: "حدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135" وطائرة استطلاع واستهداف تابعة للجيش الأمريكي من طراز "سي إل 600" رافقتهما فوق البحر الأسود".

المصدر: تاس

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