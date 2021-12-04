 
مباشر

منصة حقوقية: مقتل 25 امرأة في تركيا خلال شهر بينهن حالات مريبة

أخبار العالم

منصة حقوقية: مقتل 25 امرأة في تركيا خلال شهر بينهن حالات مريبة
Reuters MURAD SEZER
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvs1

في تقرير لها، كشفت منصة "سنوقف قتل الإناث" في تركيا، أن 25 امرأة تركية قتلن في شهر نوفمبر الماضي، بينهن 21 امرأة قتلن بشكل مريب.

إقرأ المزيد
تركية تدخل غينيس كونها أطول امرأة على قيد الحياة في العالم
تركية تدخل غينيس كونها أطول امرأة على قيد الحياة في العالم

وأشار تقرير "سنوقف قتل الإناث" إلى أن "أسباب القتل تتعلق بأسباب مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الزواج، ورفض إقامة علاقة، ولأسباب اقتصادية".

وأضاف التقرير: "ما لم يتم تحديد الجاني ولماذا قتلت النساء، وما لم يتم إجراء محاكمة عادلة، ومعاقبة المشتبه بهم والمتهمين والقتلة بعقوبات رادعة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التغير من حيث الحجم".

هذا وأفاد تقرير سابق لاتحاد الجمعيات النسائية، أن 200 امرأة في تركيا قتلن، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، في مارس الماضي.

المصدر: "زمان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا