والدة ساكاشفيلي تطالب بإعادة ابنها إلى أوكرانيا

ناشدت غيولي ألاسانيا والدة الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي الجهات المحلية والدولية إعادته لأوكرانيا، خشية منها على حياته في جورجيا.

وقالت: "أناشدكم جميعا المساعدة بطريقة ما في إعادة ابني إلى أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "وجود ابنها في جورجيا غير آمن للغاية بالنسبة له".

وأضافت، أنها "شعرت بالإحباط بسبب سوء حالة ابنها خلال زيارتها الأخيرة له" في المستشفى العسكري الذي نقل إليه من مستشفى سجنه.

وتم نقل ساكاشفيلي من مستشفى السجن في تبليسي إلى مستشفى عسكري في مدينة غوري، فيما قالت محاميته نيكا غفاراميا.

وقال الأطباء المشرفون على ساكاشفيلي، إنه "بدأ في تناول الطعام وفقا لبرنامج غذائي خاص"، بعد إضرابه عن الطعام قبل نقله للمستشفى العسكري.

المصدر: RT