والدة ساكاشفيلي: لم يعد ابني الشخص الذي كنت أعرفه

أعربت غيولي ألاسانيا والدة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي عن قلقها إزاء حالته الصحية، بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر 50 يوما في سجنه.

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وقالت للصحفيين: "إنه مكتئب جدا ولم يعد الشخص الذي كنت أعرفه".

وأضافت: "يجب أن نجهد وأن يجهد المجتمع كله للإفراج عن هذا الشخص. أما ابني ميخائيل فهو يعتقد أن المرحلة الحالية هذا تمثل أهمية بالغة بالنسبة لأهداف النضال. وعلينا جميعا أن نكون نشطين من أجل تحريره".

وعلم في وقت سابق عن نقل ساكاشفيلي من مستشفى السجن في العاصمة تبليسي إلى المستشفى العسكري في مدينة غوري، حيث أعلن عن إنهاء إضرابه عن الطعام بعد 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.

وكانت سلطات جورجيا اعتقلت ساكاشفيلي بعد عودته بطريقة غير قانونية في 29 سبتمبر الماضي.

ويواجه ساكاشفيلي اتهامات بعدد من القضايا الجنائية، منها تهم الفساد وجريمة قتل وتجاوز الصلاحيات الرئاسية.

المصدر: RT