جو بايدن يسعل ويقول إنه مصاب بنزلة برد
AP
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بصوت أجش، إنه مصاب بنزلة برد وربما التقط العدوى من حفيده.
وبعد كلمة حول الاقتصاد الأمريكي بدا فيها بايدن أنه مصاب باحتقان وسعل خلالها عدة مرات، سأله الصحفيون عما إذا كان بخير.
وردّ قائلا: "أنا بخير أجري فحص كوفيد يوميا... كل ما في الأمر أن عندي حفيدا يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد ويحب القبلات... مجرد نزلة برد عابرة".
المصدر: رويترز
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