 
مباشر

جو بايدن يسعل ويقول إنه مصاب بنزلة برد

أخبار العالم

جو بايدن يسعل ويقول إنه مصاب بنزلة برد
AP
جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvnl

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بصوت أجش، إنه مصاب بنزلة برد وربما التقط العدوى من حفيده.

إقرأ المزيد
بايدن يحشد لمواجهة
بايدن يحشد لمواجهة "أوميكرون"

وبعد كلمة حول الاقتصاد الأمريكي بدا فيها بايدن أنه مصاب باحتقان وسعل خلالها عدة مرات، سأله الصحفيون عما إذا كان بخير.

وردّ قائلا: "أنا بخير أجري فحص كوفيد يوميا... كل ما في الأمر أن عندي حفيدا يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد ويحب القبلات...​​ مجرد نزلة برد عابرة".

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا