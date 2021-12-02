بايدن يحشد لمواجهة "أوميكرون"

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطة جديدة، لمكافحة كورونا ومواجهة فصل الشتاء ومتحور "أوميكرون"، دون زيادة توتر الأمريكيين الذين باتوا أقل ثقة بسبل مواجهة إدارته للأزمة الصحية.

وكشف البيت الأبيض عن سلسلة مبادرات في وثيقة لا تتضمن مع ذلك أي إعلان استثنائي وفوق كل شيء أي إجراءات جديدة ملزمة للمواطنين الأمريكيين.

وجاء في بيان صدر عنه، أن "أبرز نقطة في الإجراءات التي تم الإعلان عنها الخميس، هي تشديد التدابير للمسافرين الدوليين اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيكون عليهم تقديم فحص سلبي (PCR) يتم إجراؤه قبل يوم من موعد السفر، بالإضافة إلى شهادة التطعيم"، إذ كان يمكن إجراء الفحص قبل 3 أيام من موعد الرحلة.

وأضاف: "هناك أيضا، إجراءات لزيادة فرص كشف الإصابات، إذ ستتولى شركات التأمين الصحي الخاصة تسديد الفحوص التي يتم إجراؤها في المنزل كما سيتم مضاعفة عدد الفحوص الموزعة مجانا إلى 50 مليونا".

من جهته، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض، أنه "في الوقت الحاضر لا حجر صحيا على الوافدين"، فيما تظل الرحلات الداخلية معفاة من هذه الاجراءات الصحية حاليا.

وتمدد إدارة بايدن حتى مارس المقبل، قرار إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام والذي كان ينتهي العمل به في يناير عام 2022.



ويتعرض بايدن لانتقادات لإعلانه النصر قبل أوانه مطلع يوليو الماضي، بينما تم تلقيح أقل من 60% من الأمريكيين من جميع الأعمار بشكل كامل، والعمل على إقناع أولئك الذين لم يتلقحوا القيام بذلك، وكذلك إقناع الملقحين الحصول على جرعة معززة مع تشجيع الأهل على تلقيح أطفالهم من سن الخامسة.

ويريد بايدن اطلاق "مئات" عيادات التلقيح "العائلية" لتطعيم الأطفال بينما يتلقى أهلهم جرعاتهم المعززة، وأن "الرئيس ملتزم باستخدام جميع موارد الحكومة لضمان وصولنا بسرعة إلى اللقاحات والجرعات المعززة لتأمينها للمواطنين الأمريكيين في حال سيكون من الضروري مكافحة المتحور (أوميكرون)".

وأكدت الولايات المتحدة الأربعاء، اكتشاف أول حالة للمتحور "أوميكرون" الجديد، فيما أعلن البيت الأبيض أنه "تم اتخاذ إجراءات للتعامل مع جميع السيناريوهات".

المصدر: "أ ف ب"