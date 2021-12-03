إيران.. مطالب باستبعاد مزدوجي الجنسية عن المناصب الحكومية

طالب عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني "الشورى" علي رضا سليمي الحكومة باستبعاد المدراء والمسؤولين من مزدوجي الجنسية عن المناصب الحكومية.

وقال: "بعض المدراء الذين يحملون جنسية أخرى غير وثائق مواطنتهم الإيرانية، يبحثون إنفاق مبالغ كبيرة واتلاف الاموال بدلا من حل مشاكل الدائرة التي يترأسونها".

وأضاف: "على سبيل المثال، يحتج عمال شركة النحاس الوطنية على تأجيل رواتبهم، لكن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة يقدم سيارة فاخرة لنفسه ولمجلس الإدارة خلال اجتماع طارئ لمجلس الإدارة".

وتابع: "المدراء من حملة الجنسية المزدوجة لا يتأسفون على تقدم الشؤون العامة ولا يستخدمون كل قوتهم للنهوض بالجماعة، بل وربما يتأثرون بأشخاص غير أكفاء بسبب وجود أقاربهم في الخارج".

وأشار إلى أن "التجربة أظهرت أن البعض منهم أتخذوا فترة تولي المنصب طعما لتراكم الثروة وتراكم رأس المال في الخارج، وأصبح الناس الآن حساسين لهذا النوع من الإدارة".

وشدد سليمي على ضرورة تطبيق قانون يحظر توظيف المدراء والمسؤولين من حملة الجنسية المزدوجة، وقال، إنها "مسؤولية ثقافية".

المصدر: RT + "فارس نيوز"