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 اليابان تصف استئناف تحليقات مقاتلات "إف -16" بـ"المؤسف للغاية"

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 اليابان تصف استئناف تحليقات مقاتلات
Reuters
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قال وزير دفاع اليابان نوبو كيشي، إن بلاده تعتبر استئناف تحليق مقاتلات أمريكية من طراز "إف -16" بالمؤسف للغاية.

وذكر أن استئناف الجانب الأمريكي تحليق هذه المقاتلات، جاء رغم مطالبة طوكيو بوقف ذلك حتى يتم توضيح حادث رمي خزانين للوقود من طائرة من هذا الطراز قرب مناطق سكنية في اليابان.

 وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في طوكيو "هذا الأمر يثير الأسف الشديد".

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يوم الثلاثاء الماضي، نفذت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-16، متمركزة في قاعدة ميساوا في اليابان، هبوطا اضطراريا في مطار أوموري، وخلال ذلك قامت بإسقاط خزانين للوقود. وتم العثور على أحدهما بالقرب من قرية فوكورة. ولم يتم العثور على الآخر حتى الآن. ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.

وبسبب الحادث، تم وقف الإقلاع والهبوط في المطار المذكور، وهو ما تسبب وأدى إلى تأخير وإلغاء العديد من الرحلات الجوية المدنية.

من جانبها طالبت السلطات اليابانية، الجانب الأمريكي بنقل المقاتلة من مطار أوموري بأسرع وقت ممكن وإزالة خزان الوقود. كما طالبت بوقف كل طلعات "إف -16" حتى يتم توضيح كل أسباب ما حدث.

المصدر: نوفوستي

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