اليابان.. هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جزيرة هونشو

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر وقعت شرق جزيرة هونشو اليابانية.

وقال المركز إن "بؤرة الهزة وقعت على بعد 28 كيلومترا شمال غرب مدينة هادانو".

وأضاف: "الهزة وقعت على عمق 42 كيلومترا تحت سطح الأرض".

وأعلن المركز في وقت سابق عن تسجيل هزة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة جزر سليمان في المحيط الهادئ.

المصدر: RT