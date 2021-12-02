الشرطة تعتقل رجلا مسلحا عند مقر الأمم المتحدة

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اعتقال رجل يحمل بندقية كان يتجول بالقرب من مقر الأمم المتحدة.

وأكدت دائرة الشرطة في المدينة أن الرجل محتجز لديها، من دون الإبلاغ عن دوافعه، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات عما إذا كان الحادث يعتبر "هجوما إرهابيا".

وطوقت القوات الأمنية المبنى وقطعت جزءا من الطريق المودي إليه، حيث لاحظت وجود رجل مسلح بالمنطقة، ولم ترد تقارير تفيد بأنه قدم أي مطالب، حيث حاولت الشرطة الدخول معه في حوار وطالبته عبر مكبر الصوت بإلقاء سلاحه.

وحسب الخدمة الصحفية للأمم المتحدة: "لم تعرض أي من موظفي المنظمة للخطر".

المصدر: "نوفوستي"