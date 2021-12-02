الشرطة تطوق شارعا خارج مقر الأمم المتحدة - فيديو

أعلنت مصادر صحفية، أن فرق من الشرطة معززة وصلت إلى شارع "فيرست أفينيو" بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت المصادر، إلى أنه "هناك عدة سيارات تابعة للشرطة أمام المبنى، كما وصلت حافلة صغيرة تقل عددا من ضباط شرطة مسلحين بمعدات خاصة".

JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun.pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l — Disclose.tv (@disclosetv) December 2, 2021

وتابعت: "لم يكشف مسؤولو إنفاذ القانون عن أسباب ما يحدث، وأنه تم تطويق جزء من الطريق أمام المبنى".

وبحسب معلومات أمنية، فإنه "يزعم وجود رجل يحمل سلاحا على أحد مداخل المقر، وإنه يهدد"، فيما يعمل ممثلو إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة على تقييم الوضع.

#BREAKING: Man with gun reported outside United Nations in Manhattan, officials confirm.



Livestream of police response in story: https://t.co/iu949ACxcZ — PIX11 News (@PIX11News) December 2, 2021

المصدر: "نوفوستي"