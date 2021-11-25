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مقتل شرطيين في نيويورك جراء تبادل إطلاق نار مع "مجرم محترف"

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مقتل شرطيين في نيويورك جراء تبادل إطلاق نار مع
Reuters
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أعلنت شرطة نيويورك، مقتل شرطيين بالرصاص خلال إطلاق نار في شارع برونكس بمدينة بلمونت.

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وقالت إن اثنين من رجال شرطة نيويورك قتلا بالرصاص في برونكس، ليل أمس، أثناء الاستجابة لنداء حذر من شخص يحمل سلاحا.

وأصيب الشرطيان، رجل وامرأة، بجروح قاتلة عندما فتح المشتبه به النار عليهما بالقرب من بلمونت في حوالي الساعة 8 مساء، وفقا للشرطة.

وقالت مصادر لصحفة "نيويورك بوست" إن المشتبه به قتل برصاص الشرطة بعد أن أطلق النار من سلاحه.

وقال مفوض شرطة نيويورك، ديرموت شيا، في مؤتمر صحفي عقب إطلاق النار: "إن المجرم محترف"، مؤكدا أن "ضابطي الشرطة قاما بعملهما".

المصدر: "نيويورك بوست"

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