نيويورك.. العثور على جثتين متحللتين داخل شقة في برونكس

عثر داخل شقة في مدينة برونكس بولاية نيويورك الأمريكية، على جثتي رجل وامرأة متحللتين بعد أن لاحظ أحد الجيران في المبنى، سقوط اليرقات من سقف منزله.

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وقالت الشرطة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، إنه تم العثور على الجثتين متحللتين بشدة داخل شقتهما في برونكس، مشيرة إلى احتمال وفاة الاثنين نتيجة القتل أو الانتحار.

وأوضحت أنه تم العثور على المرأة البالغة من العمر 29 عاما على الأريكة، وكانت جثة الرجل ممدة بالقرب منها على الأرض.

ورجح المحققون أن يكون الثنائي قد توفي منذ ما يصل إلى أسبوعين، وفقا للمصادر.

وأضافت المصادر، إن أحد سكان المبنى قال للسلطات إنه سمع طلقات نارية في ذلك الوقت، لكن لم يبلغ الشرطة بذلك.

المصدر: "نيويورك بوست"