مقتل شخصين بتبادل لإطلاق النار في نيويورك

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية نقلا عن الشرطة، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 4 آخرون بتبادل لإطلاق النار في نيويورك.

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم العثور على جثتي رجلين في بروكلين وبرونكس، كما عثر في المناطق ذاتها على الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث".

وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن إجراء أي اعتقالات، فيما لم يتم الإفصاح عن هوية الضحايا.

وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أصيب رجل وامرأة في تبادل لإطلاق النار.

المصدر: RT