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مقتل ثلاث نساء بإطلاق نار في الولايات المتحدة

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مقتل ثلاث نساء بإطلاق نار في الولايات المتحدة
Reuters GAELEN MORSE
صورة من الأرشيف
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لقيت ثلاث نساء مصرعهن وأصيبت أخريان بجراح جراء حادث إطلاق نار في شرق الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء.

وأفادت الشرطة في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا بأن ثلاث نساء قتلن في الموقع ونقلت اثنتان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إطلاق نار جراء ما وصفته الشرطة بأنه خلاف عائلي محتمل.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الشرطة المحلية لاري بون أن رجلا أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكانية بالمدينة وانصرف من الموقع، لكنه رجع عندما هرعت أربع نساء أخريات لنجدتها، فأطلق النار عليهن أيضا.

وأضاف رئيس الشرطة أنه تم القبض على المشتبه بإطلاقه النار في وقت لاحق من نفس اليوم.

المصدر: وكالات

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