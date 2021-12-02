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سلطات نيويورك: متحور "أوميكرون" ينتشر في المدينة

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سلطات نيويورك: متحور
Reuters
وحدة العناية المركزة في مستشفى بالولايات المتحدة - أرشيف
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أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بدأ ينتشر في المدينة.

وجاء في بيان صدر عن سلطات نيويورك، أن "المتحور الجديد الذي تم تحديده لدى مصابة من مينيسوتا حضرت مؤتمرا في نيويورك، يدعو إلى الافتراض أن هذه السلالة تنتشر بالفعل في مدينتنا".

وأوضح البيان أن المصابة المذكورة التقطت العدوى في مؤتمر AnimeNYC، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الماضي.

وجددت سلطات المدينة دعوتها سكان نيويورك إلى التطعيم وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، مشيرة إلى أنه لا حاجة للإغلاق في الوقت الحالي.

من جهته، يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطة جديدة، لمكافحة كورونا ومواجهة فصل الشتاء ومتحور "أوميكرون"، دون زيادة توتر الأمريكيين الذين باتوا أقل ثقة بسبل مواجهة إدارته للأزمة الصحية.

المصدر: "تاس"

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