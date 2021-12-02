لافروف: نشاط الناتو يؤجج الوضع على حدودنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نشاط حلف الناتو يؤجج الوضع قرب حدود روسيا الغربية.

وقال في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم: "نطالب بتنفيذ القانون الدولي، والأمن العسكري في أوروبا ينهار".

وتابع: "أكرر ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بيوتين في مبادرته حول تشكيل ضمانات لعدم التصعيد في المنطقة، وأن تكون هناك صفات قانونية ملزمة، وكذلك عدم نشر الأسلحة على حدودنا، والتي من الممكن أن تهدد أمننا"، مشيرا إلى أنه "سنعمل على أن يسمع الناتو مطالبنا لكي نحافظ على أمن روسيا".

ونوه لافروف، إلى أنه "يقلقنا محاولة نسف حقوق الأقليات وتمجيد النازيين، وكذلك محاولة إعادة كتابة التاريخ وتحريفه، وإملاء الآراء الأخرى عبر وسائل الإعلام، وأيضا إغلاق وسائل الإعلام التي تخالفهم".

وشدد الوزير الروسي، على أنه "يجب أن لا يعبر الإرهابيون إلى أوروبا تحت ستار المهاجرين".

وأشار لافروف إلى أنه تمت مناقشة عدد من القضايا الهامة الإقليمية والدولية وضرورة حلها بالطرق الدبلوماسية.

وأكد على "ضرورة العودة إلى اتفاقيات مينسك ورباعية النورماندي في حل الأزمة في شرق أوكرانيا، وأهمية تطبيق الاتفاقات ببنودها".

وقال: "أبلغت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة أن تتفق كييف مع لوغانسك ودونيتسك للتوصل إلى حل للأزمة".

وبشأن العقوبات المفروضة على روسيا، أكد لافروف أن "شركائنا الغربيون فقدوا نهج الحوار بالتهديد"، مشيرا إلى أن "موسكو ستعقد جلسة حوار جديدة مع واشنطن على مستوى الخبراء".

وأضاف: "لا يجوز لأي دولة أن تسعى لحفظ أمنها على حساب الدول الأخرى".

المصدر: RT