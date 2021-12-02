لافروف: سنقدم مقترحات في أقرب وقت حول اتفاق على عدم توسع الناتو شرقا
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن موسكو تعتزم تقديم اقتراحات في أقرب وقت بشأن اتفاق على عدم توسع حلف الناتو إلى الشرق.
وأكد لافروف خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بستوكهولم اليوم الخميس، أن موسكو ستصر في حوارها مع الولايات المتحدة وحلفائها على وضع اتفاقيات تستبعد توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر أنظمة أسلحة على مقربة شديدة من أراضيها تهدد روسيا.
وأضاف: "في المستقبل القريب، سنقدم مقترحات ذات صلة، ونتطلع إلى النظر فيها بجدية ودون أعذار، ونعتقد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكنها أن تلعب دورا مفيدا للغاية في ذلك".
يتبع..
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