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إسرائيل ترحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب (صورة)

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إسرائيل ترحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب (صورة)
RT
إسرائيل ترحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب
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وصلت ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة إلى تل أبيب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأعلن مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط دافيد غوفرين، عن وصول ملكة الجمال المغربية كوثر بن حليمة، إلى تل أبيب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقال دافيد غوفرين "يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي".

وأضاف "أتمنى لكوثر إقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات".

المصدر: RT + "تويتر"

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