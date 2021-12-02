إسرائيل ترحب بملكة جمال المغرب في تل أبيب (صورة)

وصلت ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة إلى تل أبيب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأعلن مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط دافيد غوفرين، عن وصول ملكة الجمال المغربية كوثر بن حليمة، إلى تل أبيب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وقال دافيد غوفرين "يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي".

وأضاف "أتمنى لكوثر إقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات".

يسعدني ان أرحب بالمغرب في إسرائيل من خلال كوثر بن حليمة، التي تشارك في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في اسرائيل يوم 12 من الشهر الحالي. اتمنى لكوثر اقامة طيبة بإسرائيل وحظا موفقا في المنافسات. pic.twitter.com/Iqbiop2dPD — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) December 1, 2021

المصدر: RT + "تويتر"